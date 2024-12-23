Панарин не забивает 7 матчей подряд. Форвард «Рейнджерс» один раз бросил, набрал 4 минуты штрафа при «минус 1» против «Нью-Джерси»

Артемий Панарин не набрал очки во втором матче подряд.

«Рейнджерс » проиграли «Нью-Джерси » (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин не отметился результативными действиями при полезности «минус 1», одном броске по воротам, четырех минутах штрафа и игровом времени 19:06 (4:47 – в большинстве).

Безголевая серия форварда продлилась до семи матчей. На этом отрезке он сделал четыре результативных передачи.

В этом сезоне Панарин набрал 37 (15+22) очков при полезности «минус 7» в 32 матчах чемпионата.

«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (0:5) при 12 бросках. Команда Лавиолетта проиграла 5 из 6 последних матчей и идет 11-й на Востоке