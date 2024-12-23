Панарин не забивает 7 матчей подряд. Форвард «Рейнджерс» один раз бросил, набрал 4 минуты штрафа при «минус 1» против «Нью-Джерси»
Артемий Панарин не набрал очки во втором матче подряд.
«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин не отметился результативными действиями при полезности «минус 1», одном броске по воротам, четырех минутах штрафа и игровом времени 19:06 (4:47 – в большинстве).
Безголевая серия форварда продлилась до семи матчей. На этом отрезке он сделал четыре результативных передачи.
В этом сезоне Панарин набрал 37 (15+22) очков при полезности «минус 7» в 32 матчах чемпионата.
«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (0:5) при 12 бросках. Команда Лавиолетта проиграла 5 из 6 последних матчей и идет 11-й на Востоке
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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