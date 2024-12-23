Форвард «Рейнджерс» Крайдер не сыграет с «Нью-Джерси» по решению Лавиолетта. У него 12 очков в 30 матчах сезона
Крис Крайдер не сыграет за «Рейнджерс» против «Нью-Джерси».
Нападающий нью-йоркской команды остался в запасе по решению главного тренера Питера Лавиолетта.
В прошлом матче против «Каролины» (1:3) форвард не отметился результативными действиями при полезности «минус 1».
Ранее сообщалось, что Крис Крайдер доступен для обмена из «Рейнджерс».
В этом сезоне Крайдер набрал 12 (11+1) очков при полезности «минус 4» в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Дэвилс» и «Рейнджерс» начнут матч сегодня в 21:00 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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