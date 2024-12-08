«Рейнджерс» не планируют назначать нового капитана в ближайшее время
Главный тренер клуба из Нью-Йорка Питер Лавиолетт сказал, что команда пока будет обходиться без капитана. При этом может появиться еще один альтернативный капитан.
«Рейнджерс» обменяли капитана команды Джейка Трубу в «Анахайм» на Урхо Вааканайнена и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.
Сейчас в команде есть 4 игрока, которые носят нашивку «А» (в порядке ротации). Это защитник Адам Фокс, форварды Крис Крайдер, Артемий Панарин и Мика Зибанежад. Сейчас выходить на лед с литерами в каждом отдельном матче смогут трое из них.
33-летний Крайдер входит в число альтернативных капитанов с сезона-2017/18 и дольше всех из нынешнего состава играет за «Рейнджерс». Тем не менее, сообщалось, что клуб готов рассмотреть вариант обмена игрока.
Отметим, что в 2014 году, когда нью-йоркцы в последний на сегодня раз дошли до финала Кубка Стэнли, капитана в команде не было. Райан Кэллахан был обменян в «Тампу» по ходу сезона, а Райан Макдона был назначен только перед началом сезона-2014/15.
«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов – Кэллахана, Макдону и Трубу – по ходу сезонов. До них был Друри – он сейчас генменеджер клуба
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