«Рейнджерс» не планируют назначать нового капитана в ближайшее время.

Главный тренер клуба из Нью-Йорка Питер Лавиолетт сказал, что команда пока будет обходиться без капитана. При этом может появиться еще один альтернативный капитан.

«Рейнджерс » обменяли капитана команды Джейка Трубу в «Анахайм» на Урхо Вааканайнена и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

Сейчас в команде есть 4 игрока, которые носят нашивку «А» (в порядке ротации). Это защитник Адам Фокс , форварды Крис Крайдер , Артемий Панарин и Мика Зибанежад. Сейчас выходить на лед с литерами в каждом отдельном матче смогут трое из них.

33-летний Крайдер входит в число альтернативных капитанов с сезона-2017/18 и дольше всех из нынешнего состава играет за «Рейнджерс». Тем не менее, сообщалось, что клуб готов рассмотреть вариант обмена игрока.

Отметим, что в 2014 году, когда нью-йоркцы в последний на сегодня раз дошли до финала Кубка Стэнли, капитана в команде не было. Райан Кэллахан был обменян в «Тампу» по ходу сезона, а Райан Макдона был назначен только перед началом сезона-2014/15.

«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов – Кэллахана, Макдону и Трубу – по ходу сезонов. До них был Друри – он сейчас генменеджер клуба