«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (0:5) при 12 бросках. Команда Лавиолетта проиграла 5 из 6 последних матчей и идет 11-й на Востоке

«Рейнджерс» проиграли второй матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Питера Лавиолетта уступила «Нью-Джерси » (0:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

При этом нью-йоркцы нанесли лишь 12 бросков в створ за весь матч. Их соперник выполнил 30 бросков.

«Рейнджерс » проиграли 5 из 6 последних матчей в регулярке. Команда обыграла «Даллас» (3:1), но проиграла «Лос-Анджелесу» (1:5), «Сент-Луису» (2:3), «Нэшвиллу» (0:2) и «Каролине» (1:3).

На данный момент «Рейнджерс» находятся на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 33 очка в 34 матчах. Отставание от зоны плей-офф составляет 5 очков.