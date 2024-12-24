Щитов о KHL World Games: «Лига могла бы провести матч в Таиланде или Индонезии. Нужно проводить везде, где это возможно – будет интересно»

Никита Щитов высказался о вынесенных матчах КХЛ.

22 декабря «Спартак » обыграл минское «Динамо » в овертайме со счетом 3:2 в рамках KHL World Games в Ташкенте.

«Думаю, что вынесенный матч КХЛ можно было бы провести в Таиланде или Индонезии. С другой стороны, там пока нет стадионов, которые бы соответствовали требованиям лиги.

Такие игры нужно проводить везде, где это только возможно, где есть необходимая инфраструктура. Это везде будет интересно», – сказал бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов .

КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции