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Щитов о KHL World Games: «Лига могла бы провести матч в Таиланде или Индонезии. Нужно проводить везде, где это возможно – будет интересно»

Никита Щитов высказался о вынесенных матчах КХЛ.

22 декабря «Спартак» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 3:2 в рамках KHL World Games в Ташкенте.

«Думаю, что вынесенный матч КХЛ можно было бы провести в Таиланде или Индонезии. С другой стороны, там пока нет стадионов, которые бы соответствовали требованиям лиги.

Такие игры нужно проводить везде, где это только возможно, где есть необходимая инфраструктура. Это везде будет интересно», – сказал бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.

КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoНикита Щитов
Сборная Таиланда по хоккею
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