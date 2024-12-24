Щитов о KHL World Games: «Лига могла бы провести матч в Таиланде или Индонезии. Нужно проводить везде, где это возможно – будет интересно»
Никита Щитов высказался о вынесенных матчах КХЛ.
22 декабря «Спартак» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 3:2 в рамках KHL World Games в Ташкенте.
«Думаю, что вынесенный матч КХЛ можно было бы провести в Таиланде или Индонезии. С другой стороны, там пока нет стадионов, которые бы соответствовали требованиям лиги.
Такие игры нужно проводить везде, где это только возможно, где есть необходимая инфраструктура. Это везде будет интересно», – сказал бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.
КХЛ провела матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, 10 минут без трансляции
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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