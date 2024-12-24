«Авангард» расторг контракт с Галиевым по соглашению сторон. У форварда 2+5 в 33 матчах сезона
«Авангард» расстался со Станиславом Галиевым.
Контракт с 32-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон.
Галиев перешел в омский клуб в конце июля 2024 года. Он провел 33 матча в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 4».
Сообщалось, что его зарплата составит 40 млн рублей за сезон.
«Клуб благодарит Станислава за игру и желает ему успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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