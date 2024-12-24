«Авангард» расторг контракт с Галиевым по соглашению сторон. У форварда 2+5 в 33 матчах сезона

«Авангард» расстался со Станиславом Галиевым.

Контракт с 32-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон.

Галиев перешел в омский клуб в конце июля 2024 года. Он провел 33 матча в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 4».

Сообщалось , что его зарплата составит 40 млн рублей за сезон.

«Клуб благодарит Станислава за игру и желает ему успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда ».