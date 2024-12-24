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Форвард «Салавата» Кузьмин впервые вышел на лед после тяжелой травмы: «Может, окрепну раньше, чем все предполагали. Верим в лучшее»

Форвард «Салавата» Глеб Кузьмин впервые вышел на лед после тяжелой травмы.

17 сентября в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» игрок уфимцев ударился головой о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дитцем. Сообщалось, что у игрока был выявлен перелом позвонка. 

Во вторник пресс-служба «Салавата Юлаева» показала видео первой тренировки Кузьмина на льду после этого происшествия. Форвард индивидуально занимался с шайбой.

«Глеб Кузьмин провел первую тренировку на льду 💚 Наш нападающий впервые с сентября встал на коньки. Эмоциональный и трогательный момент…», – говорится в сообщении клуба. 

«Мне сначала было страшно, но я готовился и меня готовили к этому моменту, чтобы я стал сильнее. Все эти дни сопровождались залом, тренировочным процессом, велосипедом. Вышел на лед, думал, будет труднее. Оказалось, не так сложно.

Что дальше? Продолжу тренироваться. Может, окрепну раньше, чем все предполагали. Поэтому тренируемся и верим в лучшее», – сказал Кузьмин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
травмы
logoКХЛ
logoГлеб Кузьмин
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