Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У защитника 3+13 в 33 играх и «плюс 18»
Дмитрий Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс» (3:1).
Защитник «Каролины» отличился на 35-й минуте, ассистировав Джеку Рословику.
Орлов набрал 16-е (3+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 33 игры при полезности «плюс 18».
В матче с «Рейнджерс» за 19:56 (0:18 – в большинстве, 3:02 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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