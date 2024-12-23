Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У защитника 3+13 в 33 играх и «плюс 18»

Дмитрий Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс» (3:1).

Защитник «Каролины» отличился на 35-й минуте, ассистировав Джеку Рословику.

Орлов набрал 16-е (3+13) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 33 игры при полезности «плюс 18».

В матче с «Рейнджерс» за 19:56 (0:18 – в большинстве, 3:02 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «0».