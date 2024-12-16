Орлов сделал передачу в матче с «Коламбусом». У защитника 3+12 в 30 играх, полезность – «плюс 20»

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Коламбусом» (4:1).

Защитник «Каролины» набрал 15-е (3+12) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 30 игр при полезности «плюс 20».

Сегодня за 19:09 (3:20 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 3».