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  • Орлов об уходе Кузнецова из «Вашингтона»: «Когда что-то тебя беспокоит и ты уходишь в себя, закрываешься, это начинает мешать. Я был рад, когда в «Каролине» он заулыбался»
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Орлов об уходе Кузнецова из «Вашингтона»: «Когда что-то тебя беспокоит и ты уходишь в себя, закрываешься, это начинает мешать. Я был рад, когда в «Каролине» он заулыбался»

Дмитрий Орлов высказался об уходе Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

Кузнецов перешел в «Каролину» в марте 2024 года. С этого сезона он играет за СКА. 

– Теперь еще об одном человеке из Санкт-Петербурга, хоть и челябинце. «Орел – один из немногих, кто знает настоящего Женю Кузнецова», – сказал недавно ваш старый друг, играющий ныне у Ротенберга за СКА.

– Так и есть. Полжизни Кузю знаю! Сколько в сборных вместе играли – он на год младше, – и помню, как его впервые вызвали, был турнир в Московской области, и подселили как раз ко мне. С тех пор подружились и всегда общались.

– При первом вызове в новую команду он вел себя скромно?

– Кузя – скромно?! Он всегда был разговорчивый. Потом «Вашингтон» сначала задрафтовал меня, а через год – его. И МЧМ в Баффало вместе выиграли. Все это было приятно, что по жизни идем вместе. И много лет в «Вашингтоне», и Кубок Стэнли, а потом еще и «Каролина».

– Почему, по-вашему, он перестал чувствовать себя счастливым в «Кэпиталз»?

– Это лучше Женьку спрашивать. Конечно, мы что-то обсуждаем, делимся друг с другом – хотя порой ты держишь переживания в себе. Но сказались, думаю, отношения с тренером. Когда он тебе доверяет, ты это видишь, и это очень важно. А когда что-то тебя беспокоит и ты уходишь в себя, закрываешься, копаешься в себе – это начинает тебе мешать. Тем более такому открытому парню, как Женька.

Поэтому я был рад видеть, когда в «Каролине» он заулыбался. У него был тяжелый сезон, который, в общем-то, не складывался. Но в «Харрикейнз» он приехал с новыми силами, эмоциями, сконцентрированным. Старался привнести свою изюминку в нашу системную игру. Большой мастер! Он уехал сейчас в Россию, в СКА, и надеюсь, у него там все сложится хорошо.

– Удивило вас его решение?

– Как друг ты должен поддерживать друга – вне зависимости от того, что ты по этому поводу думаешь. Да, конечно, мы можем что-то обсудить, и я выскажу мнение. Но он сделал то, что хотел, то, что важно для его семьи. Думаю, решение было принято на семейном совете. И если Кузнецовы поступили так – значит, это лучшее, что они могли выбрать. Желаю ему только удачи, поддерживаю и хочу, чтобы он и его семья были счастливы. Мы на связи, конечно.

– Допускаете, что Кузнецов еще вернется в НХЛ?

– Не знаю. У него контракт со СКА на четыре года. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо. А там будет видно, – сказал защитник «Каролины».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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