Дмитрий Орлов рассказал, как долго хочет играть в НХЛ.

– «Каролина» предложение по новому контракту уже делала?

– Нет.

– У вас уже больше 800 матчей в лиге. Ставите ли себе задачу отыграть тысячу?

– Хотелось бы, конечно. Чем больше буду играть в НХЛ , тем лучше. Это было мечтой всей жизни. Чем дольше смогу в этой лиге находиться, тем счастливее буду.

Итоги моей хоккейной карьеры покажут, чего я достиг и не достиг, но главное – ни о чем не жалеть, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов .