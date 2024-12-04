Дмитрий Орлов: «Чем больше буду играть в НХЛ, тем лучше. Это было мечтой всей жизни. Итоги карьеры покажут, чего я достиг и не достиг, но главное – ни о чем не жалеть»
Дмитрий Орлов рассказал, как долго хочет играть в НХЛ.
– «Каролина» предложение по новому контракту уже делала?
– Нет.
– У вас уже больше 800 матчей в лиге. Ставите ли себе задачу отыграть тысячу?
– Хотелось бы, конечно. Чем больше буду играть в НХЛ, тем лучше. Это было мечтой всей жизни. Чем дольше смогу в этой лиге находиться, тем счастливее буду.
Итоги моей хоккейной карьеры покажут, чего я достиг и не достиг, но главное – ни о чем не жалеть, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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