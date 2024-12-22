Голдобин о следующем вынесенном матче КХЛ: «В Дубае было бы круто! И задержаться на недельку. Можно и в Белград»
Сегодня «Спартак» встречался с «Динамо» Минск в Ташкенте и победил со счетом 3:2 в результате гола в овертайме.
– Многие хоккеисты белорусской команды говорили, что им в тягость сюда лететь.
– Ну да, мы тоже летели четыре часа, разница во времени есть. Это всегда тяжело, конечно. Зато тут хоть солнышко увидели, уже радость.
Ташкент – очень красивый город. Пока ехали от аэропорта, смотрели: много зданий красивых, все светится. Как будто Москва‑Сити, только Ташкент‑Сити. Очень все понравилось. Атмосфера очень крутая, красивая арена. Я прям кайфую, хожу – глаза радуются.
– В какой точке хотели бы провести следующий вынесенный матч?
– Честно? Все равно. В Дубае было бы круто! И задержаться на недельку. Можно и в Белград, в любой другой город. Главное, чтобы приняли с теплом, вот и все, – сказал форвард «Спартака».
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