Голдобин о следующем вынесенном матче КХЛ: «В Дубае было бы круто! И задержаться на недельку. Можно и в Белград»

Николай Голдобин хотел бы провести матч Фонбет Чемпионата КХЛ в Дубае.

Сегодня «Спартак » встречался с «Динамо » Минск в Ташкенте и победил со счетом 3:2 в результате гола в овертайме.

– Многие хоккеисты белорусской команды говорили, что им в тягость сюда лететь.

– Ну да, мы тоже летели четыре часа, разница во времени есть. Это всегда тяжело, конечно. Зато тут хоть солнышко увидели, уже радость.

Ташкент – очень красивый город. Пока ехали от аэропорта, смотрели: много зданий красивых, все светится. Как будто Москва‑Сити, только Ташкент‑Сити. Очень все понравилось. Атмосфера очень крутая, красивая арена. Я прям кайфую, хожу – глаза радуются.

– В какой точке хотели бы провести следующий вынесенный матч?

– Честно? Все равно. В Дубае было бы круто! И задержаться на недельку. Можно и в Белград, в любой другой город. Главное, чтобы приняли с теплом, вот и все, – сказал форвард «Спартака».