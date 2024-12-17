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  • Жамнов о слухах про обмен Голдобина: «Недоброжелатели пишут, возможно. Не рассматривали ничего такого – в «Спартаке» знали, что у него есть проблема второго сезона»
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Жамнов о слухах про обмен Голдобина: «Недоброжелатели пишут, возможно. Не рассматривали ничего такого – в «Спартаке» знали, что у него есть проблема второго сезона»

Алексей Жамнов прокомментировал слухи о возможном обмене Николая Голдобина.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда красно-белых 25 (7+18) очков в 32 матчах. Сообщалось, что Голдобин может покинуть команду.

– Были ли вы готовы к тому, что проблема второго сезона будет преследовать лучшего бомбардира «Спартака» прошлого регулярного чемпионата Николая Голдобина? Как видно по играм, он не реализует моменты из тех позиций, из которых в прошлом сезоне забивал постоянно.

– Мы работаем с ним, я непосредственно работаю с ним один на один. Пытаемся донести до него все те моменты, где он может усилить свою игру.

Мы знали, что у него существует проблема второго сезона, но я больше думал, что здесь зависит многое от головы, от его желания. Надеюсь, что вторую часть сезона он проведет намного сильнее.

– В прессе писалось, что «Спартак» мог обменять Голдобина, когда появилась информация, что он пропустит матч с «Салаватом Юлаевым». Сам он сообщил, что пропустил ту игру, так как ему дали отдохнуть. Были ли хоть малейшие основания у клуба думать об обмене?

– Много чего пишут, возможно, это недоброжелатели. Часто бывает, что мы даже не поднимали какую-то тему, а слухи вдруг появляются в прессе и журналисты сразу начинают атаковать вопросами.

Ничего такого по Голдобину мы не рассматривали и не обсуждали, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoСпартак
logoНиколай Голдобин
возможные переходы
ТАСС
logoКХЛ
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