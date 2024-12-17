Жамнов о слухах про обмен Голдобина: «Недоброжелатели пишут, возможно. Не рассматривали ничего такого – в «Спартаке» знали, что у него есть проблема второго сезона»
В нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда красно-белых 25 (7+18) очков в 32 матчах. Сообщалось, что Голдобин может покинуть команду.
– Были ли вы готовы к тому, что проблема второго сезона будет преследовать лучшего бомбардира «Спартака» прошлого регулярного чемпионата Николая Голдобина? Как видно по играм, он не реализует моменты из тех позиций, из которых в прошлом сезоне забивал постоянно.
– Мы работаем с ним, я непосредственно работаю с ним один на один. Пытаемся донести до него все те моменты, где он может усилить свою игру.
Мы знали, что у него существует проблема второго сезона, но я больше думал, что здесь зависит многое от головы, от его желания. Надеюсь, что вторую часть сезона он проведет намного сильнее.
– В прессе писалось, что «Спартак» мог обменять Голдобина, когда появилась информация, что он пропустит матч с «Салаватом Юлаевым». Сам он сообщил, что пропустил ту игру, так как ему дали отдохнуть. Были ли хоть малейшие основания у клуба думать об обмене?
– Много чего пишут, возможно, это недоброжелатели. Часто бывает, что мы даже не поднимали какую-то тему, а слухи вдруг появляются в прессе и журналисты сразу начинают атаковать вопросами.
Ничего такого по Голдобину мы не рассматривали и не обсуждали, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий