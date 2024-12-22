Жамнов про освещение на матче «Спартака» с минским «Динамо» в Ташкенте: «Тяжеловато даже нам, тренерам. Про игроков не говорю»
Матч был проведен в Ташкенте в рамках KHL World Games. Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в результате гола в овертайме.
– Праздник удался. Игра тяжелая, интересная, был овертайм. Понимали, что соперник хорошо играл в последних играх, настраивались. Хорошо, что выиграли.
– Как оцените игру Голдобина?
– Старается, это самое главное. Моменты есть, должен забивать. Надеюсь, уверенность придет.
– К свету приноровились?
– Тяжеловато даже нам, тренерам. Про игроков не говорю. Все в одинаковых условиях.
– Оцените реакцию публики.
– Атмосфера хорошая, дружелюбная. Спасибо всем болельщикам.
– Понравился ли Ташкент?
– Я здесь не первый раз, мне нравится. Хороший город, – сказал главный тренер «Спартака».
Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»
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