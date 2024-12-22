Жамнов про освещение на матче «Спартака» с минским «Динамо» в Ташкенте: «Тяжеловато даже нам, тренерам. Про игроков не говорю»

Алексей Жамнов не в восторге от освещения на игре «Спартака» с минским «Динамо».

Матч был проведен в Ташкенте в рамках KHL World Games. Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в результате гола в овертайме.

– Праздник удался. Игра тяжелая, интересная, был овертайм. Понимали, что соперник хорошо играл в последних играх, настраивались. Хорошо, что выиграли.

– Как оцените игру Голдобина?

– Старается, это самое главное. Моменты есть, должен забивать. Надеюсь, уверенность придет.

– К свету приноровились?

– Тяжеловато даже нам, тренерам. Про игроков не говорю. Все в одинаковых условиях.

– Оцените реакцию публики.

– Атмосфера хорошая, дружелюбная. Спасибо всем болельщикам.

– Понравился ли Ташкент?

– Я здесь не первый раз, мне нравится. Хороший город, – сказал главный тренер «Спартака ».

Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»