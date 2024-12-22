«Пусть хейтеры радуются. Я люблю слухи, они всю жизнь со мной ходят». Голдобин про возможный уход из «Спартака»
Николай Голдобин доволен голом и ассистом в матче с «Динамо» Минск (3:2 ОТ).
– Сегодняшние результативность и победа добавляют вам уверенности?
– Да, непростой месяц для меня был. То перекладина, то еще что. Очень рад был забить и принять участие в победе команды.
– Отличный ответ тем, кто распускал слухи о вашем обмене?
– Я люблю слухи, они всю жизнь со мной ходят. Пусть хейтеры радуются, – смеясь сказал нападающий «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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