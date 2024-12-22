Защитник СКА Кол: «Кузнецов – душа команды и настоящий лидер. Помогает абсолютно всем и никого не оставляет без внимания»

Тимур Кол описал влияние Евгения Кузнецова на СКА.

– В СКА все ребята самые лучшие, все помогают. Я им очень благодарен.

– Поддерживает ли Кузнецов молодежь?

– Да, он большой молодец в этом плане. Он душа нашей команды и настоящий лидер. Евгений помогает абсолютно всем и никого не оставляет без внимания.

– Вы задрафтованы «Каролиной». Кузнецов, как бывший игрок этой команды, уже что-то рассказывал?

– Нет, пока что я концентрируюсь на игре в СКА, так что не спрашивал у Кузнецова по поводу «Каролины», – сказал 18-летний защитник.