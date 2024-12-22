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Дзюба о Кузнецове: «Легкий художник, фигурист – на Шипачева похож. У него хорошие передачи, в этом всем он блестящ»

Артем Дзюба поделился мнением об игре Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний форвард проводит первый сезон после возвращения из НХЛ. На его счету 33 (10+23) очка в 32 матчах при полезности «плюс 20».

«Кузя больше похож на Шипачева. Он такой легкий художник, фигурист! Чтобы лишний раз не припечатали к борту.

Но у него хорошие передачи, но в этом всем он блестящ», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.

Артем Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА – это преувеличено! Такого никогда не было!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’’
logoАртем Дзюба
logoДинамо Минск
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoВадим Шипачев
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
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