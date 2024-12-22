Дзюба о Кузнецове: «Легкий художник, фигурист – на Шипачева похож. У него хорошие передачи, в этом всем он блестящ»
Артем Дзюба поделился мнением об игре Евгения Кузнецова в СКА.
32-летний форвард проводит первый сезон после возвращения из НХЛ. На его счету 33 (10+23) очка в 32 матчах при полезности «плюс 20».
«Кузя больше похож на Шипачева. Он такой легкий художник, фигурист! Чтобы лишний раз не припечатали к борту.
Но у него хорошие передачи, но в этом всем он блестящ», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.
Артем Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА – это преувеличено! Такого никогда не было!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’’
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