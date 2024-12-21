Василий Каменев о Кузнецове: «Близок к оптимальной форме, к плей-офф будет еще сильнее. Он не забивает по 3 шайбы, но передачи отдает такие, которых никто не ждет»

Василий Каменев оценил форму Евгения Кузнецова в СКА.

«Кузнецов не забивает по три шайбы в матче, чего, может, многие ждали, но свои очки набирает. Сделал ассист-покер в матче с «Торпедо». И вообще отвлекает на себя внимание соперников, создавая возможности для партнеров.

Передачи отдает такие, которых никто не ждет. Вспомните их гол с Глотовым : через клюшку соперника с неудобной руки прямо в крюк партнера. Это большой мастер!

На мой взгляд, Кузнецов близок к оптимальной форме, а к плей-офф будет еще сильнее», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

Кузнецов сделал 4 ассиста в игре с «Торпедо». У форварда СКА 32 (10+22) очка в 30 матчах