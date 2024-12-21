  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о буллите Кузнецова «Адмиралу»: «СКА весь матч в зоне атаки играл, скопилось много снега, Жене нужно было посмотреть – 2-й раз уже не забил Мишурову. Все финты не показывает, готовится к плей-офф»
11

Ротенберг о буллите Кузнецова «Адмиралу»: «СКА весь матч в зоне атаки играл, скопилось много снега, Жене нужно было посмотреть – 2-й раз уже не забил Мишурову. Все финты не показывает, готовится к плей-офф»

Роман Ротенберг отреигаровал на нереализованный буллит Евгения Кузнецова.

СКА обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионате КХЛ. 32-летний форвард петербуржцев не реализовал буллит в конце третьего периода при счете 2:2. 

– Роман Борисович, все-таки Кузнецов показывает, вернее, его буллиты демонстрируют, что наши вратари лучшие в мире. Потому что в НХЛ ничего не могли сделать с его буллитом. А здесь у Евгения ни разу не получается. Может, ему что-то другое придумать? 

– Просто в зоне атаки мы играли весь матч, и там скопилось очень много снега. Нужно было Жене посмотреть, наверное, на вратаря [Андрея Мишурова]. Второй раз уже не забил ему, одинаковые броски.

Вратарь просто заранее занимает позицию и понимает, куда Евгений будет бросать. Есть другие варианты. Учтем это на будущее. Но в это же время, надо сказать, что Кузнецов, Глотов опять решили.

Они решили в прошлую субботу игру в овертайме. И сегодня решили с «Адмиралом». Поэтому какие могут быть вопросы. Это хоккей. Очень здорово играет вратарь. Думаю, что очень серьезно готовился к буллитам Кузнецова. Он молодец.

– Кузнецову можно продолжать это исполнять?

– Знаете как, от добра добра не ищут.

– Пока добро не идет.

– В следующий раз пойдет. Он решил обхитрить всех, все финты свои пока не показывает. Готовится к плей-офф. Всем огромное спасибо. Уже увидимся на «СКА-Арене» в следующем году. Всех с наступающим! – сказал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoВасилий Глотов
logoАндрей Мишуров
logoАдмирал
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Каменев о Кузнецове: «Близок к оптимальной форме, к плей-офф будет еще сильнее. Он не забивает по 3 шайбы, но передачи отдает такие, которых никто не ждет»
сегодня, 18:03
Ротенберг о СКА и сборной: «6 матчей за 9 дней, 5 побед – мы на автопилоте. Словно КПК продолжается: «Локомотив» – Финляндия, «Торпедо» – «Тоттенхэм», «Адмирал» – Латвия. Очень тяжелый период»
67сегодня, 17:51
Ротенберг подарил Деду Морозу свитер СКА с 25-м номером в раздевалке: «С наступающим»
9сегодня, 17:28Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о дебюте Матвея Короткого в СКА: «Мы готовы давать шансы молодым воспитанникам. Главное, заслужить их отношением к работе и игре»
3 минуты назадФото
НХЛ. «Нэшвилл» принимает «Лос-Анджелес», «Миннесота» в гостях у «Виннипега», «Нью-Джерси» против «Питтсбурга», «Филадельфия» сыграет с «Коламбусом»
199 минут назадLive
Алексей Касатонов: «В НХЛ и КХЛ хоккей техничный, комбинационный – в такой играла сборная СССР. Лиги берут лучшее»
18 минут назад
Ротенберг об «Адмирале»: «Самая высокая команда в КХЛ, строят забор на синей линии, как сборная Латвии – такая система игры. В плей-офф многим могут создать сложности»
439 минут назад
Макдэвид о Селебрини: «Играет просто невероятно, у него отличный старт сезона. «Сан-Хосе» – интересная молодая команда, «Эдмонтону» придется нелегко»
254 минуты назад
Ротенберг о СКА и сборной: «6 матчей за 9 дней, 5 побед – мы на автопилоте. Словно КПК продолжается: «Локомотив» – Финляндия, «Торпедо» – «Тоттенхэм», «Адмирал» – Латвия. Очень тяжелый период»
67сегодня, 17:51
Фетисов о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Дешевый популизм. Шайба ему по голове попадала несколько раз, больной человек»
4сегодня, 17:40
Ротенберг подарил Деду Морозу свитер СКА с 25-м номером в раздевалке: «С наступающим»
9сегодня, 17:28Фото
Кожевников о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Вой бешеной собаки. Он с ума сошел, больной человек. Пусть деньги вернет и трещит дальше»
10сегодня, 17:02
СКА выиграл два матча подряд впервые за месяц. Команда Ротенберга – 5-я на Западе
17сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов об АКМ в КХЛ: «А почему нет? Играли же на стадионах, где было всего 5 000 зрителей. Москва не сразу строилась, надо соблюсти все формальности»
29 минут назад
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Важная победа, в последнее время «Трактору» ничего просто не дается. Я терпеливый тренер, даю много шансов, но сейчас перестановки в звеньях нужны»
1сегодня, 18:48
Тамбиев о 2:3 со СКА: «Адмирал» играет на результат. Когда мы свежие, бежим, играем красиво для зрителей. Перелеты уже не замечаю, но есть накопительный эффект»
сегодня, 18:19
Василий Каменев о Кузнецове: «Близок к оптимальной форме, к плей-офф будет еще сильнее. Он не забивает по 3 шайбы, но передачи отдает такие, которых никто не ждет»
сегодня, 18:03
Президент ИИХФ Тардиф о допуске россиян: «ISU сообщил о допуске только к индивидуальным соревнованиям»
сегодня, 17:17
Епанчинцев об 1:5 от «Амура»: «Сибирь» хотела достать из себя резерв, который мы видим на тренировках. Драка может завести команду, но я не сторонник просить игроков об этом»
2сегодня, 15:55
Овечкин о переходе Подъяпольского в «Динамо»: «Вы помните, сколько серий было у «Вашингтона», когда мы не могли пробить Галака. То же самое с «Каролиной». Вратарь может стать героем»
7сегодня, 13:45
Таварес про истекающий контракт с «Торонто»: «Я хотел бы остаться в клубе и надеюсь, что все получится»
14сегодня, 12:59
«Сочи» и Сероух продлили контракт на год. Форвард набрал 18 очков в 28 матчах сезона КХЛ
сегодня, 12:31
«Сочи» расторг контракты с Тимашовым и Чебыкиным. Дмитрий набрал 4 очка в 22 играх сезона, Николай – 8 баллов в 25 матчах
1сегодня, 11:45
Рекомендуем