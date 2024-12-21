Ротенберг о буллите Кузнецова «Адмиралу»: «СКА весь матч в зоне атаки играл, скопилось много снега, Жене нужно было посмотреть – 2-й раз уже не забил Мишурову. Все финты не показывает, готовится к плей-офф»
СКА обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионате КХЛ. 32-летний форвард петербуржцев не реализовал буллит в конце третьего периода при счете 2:2.
– Роман Борисович, все-таки Кузнецов показывает, вернее, его буллиты демонстрируют, что наши вратари лучшие в мире. Потому что в НХЛ ничего не могли сделать с его буллитом. А здесь у Евгения ни разу не получается. Может, ему что-то другое придумать?
– Просто в зоне атаки мы играли весь матч, и там скопилось очень много снега. Нужно было Жене посмотреть, наверное, на вратаря [Андрея Мишурова]. Второй раз уже не забил ему, одинаковые броски.
Вратарь просто заранее занимает позицию и понимает, куда Евгений будет бросать. Есть другие варианты. Учтем это на будущее. Но в это же время, надо сказать, что Кузнецов, Глотов опять решили.
Они решили в прошлую субботу игру в овертайме. И сегодня решили с «Адмиралом». Поэтому какие могут быть вопросы. Это хоккей. Очень здорово играет вратарь. Думаю, что очень серьезно готовился к буллитам Кузнецова. Он молодец.
– Кузнецову можно продолжать это исполнять?
– Знаете как, от добра добра не ищут.
– Пока добро не идет.
– В следующий раз пойдет. Он решил обхитрить всех, все финты свои пока не показывает. Готовится к плей-офф. Всем огромное спасибо. Уже увидимся на «СКА-Арене» в следующем году. Всех с наступающим! – сказал главный тренер СКА.
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