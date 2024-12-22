Морозов о KHL World Games: «Узбекистан – 16‑я страна, принимающая матчи лиги. Это классное мероприятие, которое популяризирует хоккей – хорошо, что мы опять его проводим»

Алексей Морозов прокомментировал проведение KHL World Games в Узбекистане.

Сегодня в Ташкенте проходит вынесенный матч Фонбет чемпионата КХЛ между минским «Динамо » и «Спартаком».

«Всегда непросто организовать такой матч. Хорошо, что мы опять проводим этот проект. Это классное мероприятие, которое популяризирует хоккей.

Узбекистан – 16‑я страна, которая принимает матчи КХЛ. Благодарен всем, кто был задействован в организации.

Команды заряжены, идет борьба за плей‑офф, за места в восьмерке. Поздравляем «Спартак » с днем рождения, который клуб сегодня празднует», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов .

Квартальнов об игре «Динамо» Минск в Ташкенте: «Хотелось бы, чтобы вынесенные матчи проводились не с моей командой. Добирались тяжело, целый день ждали вылета из Казани»

Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»