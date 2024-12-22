Морозов о KHL World Games: «Узбекистан – 16‑я страна, принимающая матчи лиги. Это классное мероприятие, которое популяризирует хоккей – хорошо, что мы опять его проводим»
Сегодня в Ташкенте проходит вынесенный матч Фонбет чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Спартаком».
«Всегда непросто организовать такой матч. Хорошо, что мы опять проводим этот проект. Это классное мероприятие, которое популяризирует хоккей.
Узбекистан – 16‑я страна, которая принимает матчи КХЛ. Благодарен всем, кто был задействован в организации.
Команды заряжены, идет борьба за плей‑офф, за места в восьмерке. Поздравляем «Спартак» с днем рождения, который клуб сегодня празднует», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Квартальнов об игре «Динамо» Минск в Ташкенте: «Хотелось бы, чтобы вынесенные матчи проводились не с моей командой. Добирались тяжело, целый день ждали вылета из Казани»
Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»
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