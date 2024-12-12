  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морозов о том, что хоккей – национальный вид спорта: «Видим, что популярность только растет. Радует, что изоляция сборных не повлияла на народную любовь»
1

Морозов о том, что хоккей – национальный вид спорта: «Видим, что популярность только растет. Радует, что изоляция сборных не повлияла на народную любовь»

Алексей Морозов высказался о том, что хоккей считают национальным видом спорта.

Ранее появилась информация, что большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%.

«Ничего удивительного: это самая динамичная спортивная игра – а значит, самая зрелищная. Радует, что изоляция наших сборных команд не повлияла на народную любовь.

Лига и ФХР принимают верные шаги по популяризации хоккея и работе с аудиторией всех возрастов.

Мы видим, что популярность хоккея в последние годы только растет: наши показатели посещаемости матчей бьют все рекорды. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

Такие опросы ВЦИОМ помогают понимать, насколько правильно мы движемся и развиваемся, а также мотивируют и придают нам силы продолжать работу, чтобы хоккей завоевывал новых поклонников», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: РБК
logoАлексей Морозов
logoКХЛ
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Панарин провел 700-й матч в НХЛ
4 минуты назад
Владелец «Миннесоты» об истекающем контракте Капризова: «Это приоритет. Нам нужен Кирилл. Подписать его надолго – часть стратегического плана»
1135 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Баффало», «Оттава» победила «Анахайм»
3050 минут назад
Шестеркин – вторая звезда матча против «Баффало». Вратарь «Рейнджерс» отразил 29 бросков из 31
1сегодня, 03:10
27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1% (ВЦИОМ)
125вчера, 21:46
Ротенберг о «России 25» на КПК: «Всех приглашаем, несколько билетов осталось. Надо срочно зайти на сайт и приобрести оставшиеся»
22вчера, 21:02
Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с Саудовской Аравией («Матч ТВ»)
28вчера, 20:06
Терещенко о «СКА-Арене»: «Хотелось бы, чтобы таких стадионов было больше. В НХЛ есть лучше, наверное. В Ванкувере почти 20 тысяч вместимость»
14вчера, 19:47
Директор «Динамо» о Миске: «Прочитали, что Хантер открыт для получения гражданства РФ. Мы посодействуем, если он обратится к клубу»
13вчера, 19:32
У США сильнейший подбор вратарей, у Канады – слабейший на Турнире четырех наций по мнению Шнайдера
25вчера, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Панарин сделал передачу в игре с «Баффало». Форвард «Рейнджерс» набрал 35 очков в 28 матчах сезона
сегодня, 03:20
Маршанд об 1:8 от «Виннипега»: «Это назревало. «Бостон» плохо выглядел на тренировках, нам нужно работать лучше. Как тренируешься – так и играешь»
2вчера, 22:14
Юрчо о Дацюке: «Заслужил включение в Зал славы. Он трудоголик, оставался после каждой тренировки, работал с кем-то один на один – старался обыграть»
вчера, 22:00
Драйзайтль забил 20+ голов в 9-м сезоне подряд за «Ойлерс» и сравнялся с Гретцки. У Мессье и Курри по 10 таких сезонов
5вчера, 21:20
Карбери о тренировке Овечкина и Бэкстрема: «Никлас был на арене и сказал, что ему нужна помощь с принятием передач. А кто лучше справится с этим, чем Ови?»
4вчера, 20:33
Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Он наш штатный сотрудник. Куратор по развитию молодежи, не тренер на каждодневной основе. Функционал Павел волен выбирать сам»
вчера, 18:48
«Коламбус» поместил Чинахова в список травмированных. Форвард пропустил 7 матчей подряд
1вчера, 18:34
Гретцки о Турнире четырех наций: «Не знаю, кто выиграет. Но как канадец могу сказать, что наша сборная хорошо смотрится против американцев»
2вчера, 18:15
Юрчо о Макдэвиде: «Он часто перематывает клюшки, поэтому после игры они выглядят раздолбанными. У меня есть одна от Коннора в коллекции»
2вчера, 17:40
Аймурзин о Кузнецове в «России 25»: «Он отвечает за настроение! Очень классный и позитивный парень. Я счастлив, что оказался с ним в одной команде»
1вчера, 15:59
Рекомендуем