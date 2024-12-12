Морозов о том, что хоккей – национальный вид спорта: «Видим, что популярность только растет. Радует, что изоляция сборных не повлияла на народную любовь»
Ранее появилась информация, что большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.
На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%.
«Ничего удивительного: это самая динамичная спортивная игра – а значит, самая зрелищная. Радует, что изоляция наших сборных команд не повлияла на народную любовь.
Лига и ФХР принимают верные шаги по популяризации хоккея и работе с аудиторией всех возрастов.
Мы видим, что популярность хоккея в последние годы только растет: наши показатели посещаемости матчей бьют все рекорды. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.
Такие опросы ВЦИОМ помогают понимать, насколько правильно мы движемся и развиваемся, а также мотивируют и придают нам силы продолжать работу, чтобы хоккей завоевывал новых поклонников», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий