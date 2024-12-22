Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»
Алексей Жамнов пожаловался на освещение льда на арене в Ташкенте.
Сегодня красно-белые проведут матч Фонбет чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча пройдет на «Хумо-Арене» в Узбекистане. Утром на стадионе прошли предматчевые тренировки.
«Было недостаточно освещения. Это неприятный сюрприз, так как вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Но в целом условия для проведения игры нормальные.
Особо ничего не меняется: мы летаем по России три-четыре часа, разница по времени два часа. Для меня это такой же матч регулярного чемпионата.
Интересно только посмотреть, как будут реагировать болельщики», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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