Жамнов об арене в Ташкенте: «Не хватает освещения, вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Сюрприз неприятный, но в целом условия нормальные»

Алексей Жамнов пожаловался на освещение льда на арене в Ташкенте.

Сегодня красно-белые проведут матч Фонбет чемпионата КХЛ с минским «Динамо ». Встреча пройдет на «Хумо-Арене» в Узбекистане. Утром на стадионе прошли предматчевые тренировки.

«Было недостаточно освещения. Это неприятный сюрприз, так как вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Но в целом условия для проведения игры нормальные.

Особо ничего не меняется: мы летаем по России три-четыре часа, разница по времени два часа. Для меня это такой же матч регулярного чемпионата.

Интересно только посмотреть, как будут реагировать болельщики», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .