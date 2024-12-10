Алексей Морозов: «Капитаны клубов КХЛ не поддержали идею внедрения профсоюза в том виде, в котором он существовал»
Капитаны клубов КХЛ не поддержали идею создания профсоюза в прежнем виде.
Об этом сообщил Алексей Морозов.
«На совете директоров был поднят вопрос о профсоюзе игроков КХЛ, его обсудили и на совете руководителей.
По итогам опроса капитанов всех клубов, который провел глава департамента КХЛ по взаимодействию с игроками Сергей Гимаев, игроки не поддержали идею внедрения профсоюза в том виде, в котором он существовал.
Но совете директоров мы поднимем на обсуждение вопрос для принятия окончательного решения», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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