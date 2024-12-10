Алексей Морозов: «Ждем переезд СКА на «СКА-Арену». В новогодние праздники команда будет играть дома. Рассчитываем, что дворец, как и в прошлом сезоне, будет заполняться до отказа»

Алексей Морозов высказался о возможном возвращении СКА на «СКА-Арену».

«Ждем переезд СКА на «СКА-Арену», что принесет еще больше болельщиков – в новогодние праздники команда будет играть дома. Рассчитываем, что дворец, как и в прошлом сезоне, будет заполняться до отказа.

В Екатеринбурге дворец на финальной стадии, по нашим данным, его должны сдать в феврале, ждем переезда «Автомобилиста», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?