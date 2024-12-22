Квартальнов об игре «Динамо» Минск в Ташкенте: «Хотелось бы, чтобы вынесенные матчи проводились не с моей командой. Добирались тяжело, целый день ждали вылета из Казани»

Дмитрий Квартальнов высказался об игре «Динамо» Минск в Ташкенте.

Сегодня команда из Беларуси проведет матч Фонбет чемпионата КХЛ со «Спартаком » на «Хумо-Арене» в Узбекистане.

«Состояние нормальное, но добирались тяжело. У нас такая ситуация еще с Кубка Первого канала – в Питере у нас тоже люди задержались.

Из-за позднего приезда у нас поменялись планы. Мы хотели провести вечернюю тренировку, а утром не тренироваться. Целый день ждали вылета из Казани, все было очень долго.

Что касается идеи проведения вынесенного матча, то я бы предпочел промолчать. Да, матчи необычные. Но для меня они проблематичные в плане логистики. Если вспоминать игру в Давосе, то нам только до Цюриха добраться потребовалось три часа, а еще был снегопад.

Сейчас у нас серия серьезных матчей, по сути, через день, и нам надо ехать сюда. Когда начинаешь строить планы чуть дальше, то вся эта логистика беспокоит.

Вынесенные матчи – это, конечно, хорошо, но мне бы хотелось, чтобы они проводились с другими командами, не моими», – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .