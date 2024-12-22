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«Северсталь» выиграла 5-й матч подряд – 3:2 с «Автомобилистом». У екатеринбуржцев 6 поражений в 7 играх

«Северсталь» обыграла «Автомобилист» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Череповце и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Две шайбы в их составе забросил Данил Аймурзин. На его счету стало 31 (18+13) очко в 35 играх.

Отметим, что команда Андрея Козырева уступала 0:2 по ходу матча.

«Северсталь» одержала пять побед подряд. Команда идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 46 баллов за 37 игр.

«Автомобилист» потерпел 6 поражений в 7 играх. Клуб из Екатеринбурга идет четвертым на Востоке, имея 44 очка после 36 проведенных встреч.

Следующий матч «Северсталь» проведет дома против «Нефтехимика» 24 декабря. «Автомобилист» на своем льду сыграет с «Трактором» 26 декабря.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoДанил Аймурзин
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