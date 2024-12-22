Чебыкин перешел в «Северсталь». У 27-летнего экс-форварда «Сочи» 1+7 в 25 матчах сезона

Николай Чебыкин перешел в «Северсталь».

Ранее 27-летний форвард расторг контракт с «Сочи » по соглашению сторон. Договор с череповецким клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Чебыкин набрал 8 (1+7) очков в 25 матчах при полезности «плюс 6» и среднем игровом времени 16:59.

Всего он провел в лиге 210 игр с учетом плей-офф и заработал 74 (34+40) балла за результативность.