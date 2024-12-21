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Козырев про 2:1 с «Сочи»: «Северсталь» героически оборонялась в концовке, сами создали себе проблемы»

Андрей Козырев прокомментировал победу над «Сочи» (2:1).

«Мы настраивали перед этим матчем наших хоккеистов, что игра будет складываться по-другому. Команда соперника будет играть по-другому, они захотят реабилитироваться, взять реванш. Что, собственно, и получилось. Игра складывалась по совсем иному сценарию, чем прошлая.

В концовке мы героически оборонялись, поскольку создали сами себе проблемы – получили ненужные удаления. Доволен ли результативностью? Конечно, мы должны были забивать, когда играли «пять на три», решать исход матча», – сказал тренер «Северстали».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
logoАндрей Козырев
logoСеверсталь
logoСочи
logoКХЛ
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