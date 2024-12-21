Дзюба о Кучерове: «Топ-1, вышка! Он на другом уровне, обгоняет Макдэвида. Делает партнеров лучше – рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать»

Артем Дзюба восхитился игрой Никиты Кучерова в «Тампе».

«Кучеров – это топ-1. То, что он вытворяет в НХЛ по очкам, он на каком-то другом уровне. Это человек, который обгоняет Макдэвида и компанию, Кучеров – это вышка!

Он делает своих партнеров лучше, для меня это божественно. Рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.

Дзюба про Овечкина: «Восхищаюсь Сашей: в отпуске +50 кг, перед сезоном -50 кг, ему бы в ММА с такими весогонками. Побить рекорд Гретцки будет тяжело в этом сезоне»