Артем Дзюба заявил, что восхищается Александром Овечкиным.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Я восхищаюсь Сашей [Овечкиным]: в отпуске плюс 50кг, перед сезоном минус 50кг. Ему бы в ММА с такими весогонками, он молодец!

В отпуске постоянно с ним соревнуемся в волейбол там.. Он плюс 20 кг и все глубже и глубже в песок закапывается, поэтому там я лучше [в волейболе].

Если бы не травма у Овечкина , он бы был где-то уже рядом [с рекордом Гретцки ], видно, что он на ходу.

Меня «Вашингтон » немножко удивляет, на самом деле, команда должна была просесть, а она идет в лидерах.

Мне нравится, когда там пустые ворота, но все все равно ищут его. Но в этом сезоне будет тяжело поставить этот рекорд», – сказал нападающий «Акрона » Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.

Артем Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА – это преувеличено! Такого никогда не было!»