Дзюба про Овечкина: «Восхищаюсь Сашей: в отпуске +50 кг, перед сезоном -50 кг, ему бы в ММА с такими весогонками. Побить рекорд Гретцки будет тяжело в этом сезоне»
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Я восхищаюсь Сашей [Овечкиным]: в отпуске плюс 50кг, перед сезоном минус 50кг. Ему бы в ММА с такими весогонками, он молодец!
В отпуске постоянно с ним соревнуемся в волейбол там.. Он плюс 20 кг и все глубже и глубже в песок закапывается, поэтому там я лучше [в волейболе].
Если бы не травма у Овечкина, он бы был где-то уже рядом [с рекордом Гретцки], видно, что он на ходу.
Меня «Вашингтон» немножко удивляет, на самом деле, команда должна была просесть, а она идет в лидерах.
Мне нравится, когда там пустые ворота, но все все равно ищут его. Но в этом сезоне будет тяжело поставить этот рекорд», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.
Артем Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА – это преувеличено! Такого никогда не было!»
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