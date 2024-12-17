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Драйзайтль делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 47 очками против 50 у лидера – Маккиннона. Макдэвид делит 6-е место с 44 баллами

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сократили отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (5:6), немецкий форвард набрал 2 (1+1) очка. 

На счету 27-летнего Макдэвида стало 44 (14+30) очка в 28 играх в текущем сезоне. У 29-летнего Драйзайтля – 47 (22+25) баллов в 31 игре. 

В гонке бомбардиров лиги Леон делит 2-е место с форвардами Кириллом КапризовымМиннесота», 47 очков в 30 играх) и Микко Рантаненом («Колорадо», 47 в 33). 

В свою очередь, Коннор делит 6-е место с Мартином Нечасом из «Каролины» (44 в 30). Они отстают на 2 балла от идущего 5-м Никиты Кучерова из «Тампы» (46 в 26). 

Лидер гонки бомбардиров Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (50 в 33) сегодня остался без результативных действий в матче с «Ванкувером» (1:3). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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