Маккиннон набрал 0+2 с «Сан-Хосе» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с 52 очками в 34 играх. Драйзайтль – 2-й с 50 в 32, Кучеров – 3-й с 49 в 28
Нэтан Маккиннон сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2).
На счету 29-летнего канадца 52 (13+39) очка в 34 играх. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров лиги.
На чистое второе место вышел форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (50 очков в 32 играх, 23+27), сделавший ассистентский хет-трик в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ).
На чистое третье место вышел форвард «Тампы» Никита Кучеров (49 очков в 28 играх, 14+35), сделавший 2 результативных передачи в матче с «Сент-Луисом» (3:1).
Также в топ-5 идут форварды Кирилл Капризов («Миннесота», 48 в 31, 22+26) и Микко Рантанен («Колорадо», 48 в 34, 19+29).
Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид идет на 6-м месте – 45 (15+30) баллов в 29 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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