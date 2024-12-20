Маккиннон набрал 0+2 с «Сан-Хосе» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с 52 очками в 34 играх. Драйзайтль – 2-й с 50 в 32, Кучеров – 3-й с 49 в 28

Нэтан Маккиннон сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2).

На счету 29-летнего канадца 52 (13+39) очка в 34 играх. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров лиги.

На чистое второе место вышел форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль (50 очков в 32 играх, 23+27), сделавший ассистентский хет-трик в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ).

На чистое третье место вышел форвард «Тампы » Никита Кучеров (49 очков в 28 играх, 14+35), сделавший 2 результативных передачи в матче с «Сент-Луисом» (3:1).

Также в топ-5 идут форварды Кирилл Капризов («Миннесота », 48 в 31, 22+26) и Микко Рантанен («Колорадо», 48 в 34, 19+29).

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид идет на 6-м месте – 45 (15+30) баллов в 29 играх.