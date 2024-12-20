Никитин про 1:3 с «Автомобилистом»: «Извиняюсь перед болельщиками. Не первая такая домашняя игра»

Игорь Никитин извинился перед болельщиками за поражение «Локомотива».

В пятницу ярославский клуба в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ проиграл дома «Автомобилисту» – 1:3.

– Нужно извиниться перед болельщиками. Не первая такая домашняя игра. Думаю, что пересмотрим график подготовки. Извиняюсь перед болельщиками.

– Что не так в подготовке?

– Выходной. После выходного нет желания играть.

– Как прокомментируете нахождение в команде Киселевича?

– Он на пробном контракте. Богдана взяли практически бесплатно для подстраховки. Тут все достаточно просто.

– Будете включать его в состав?

– Будем его запускать, потому что можно бесконечно тренироваться, – сказал главный тренер «Локомотива».