Никитин про 1:3 с «Автомобилистом»: «Извиняюсь перед болельщиками. Не первая такая домашняя игра»
Игорь Никитин извинился перед болельщиками за поражение «Локомотива».
В пятницу ярославский клуба в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ проиграл дома «Автомобилисту» – 1:3.
– Нужно извиниться перед болельщиками. Не первая такая домашняя игра. Думаю, что пересмотрим график подготовки. Извиняюсь перед болельщиками.
– Что не так в подготовке?
– Выходной. После выходного нет желания играть.
– Как прокомментируете нахождение в команде Киселевича?
– Он на пробном контракте. Богдана взяли практически бесплатно для подстраховки. Тут все достаточно просто.
– Будете включать его в состав?
– Будем его запускать, потому что можно бесконечно тренироваться, – сказал главный тренер «Локомотива».
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