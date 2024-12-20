Вратарь Кареев покинул минское «Динамо»

Андрей Кареев покидает минское «Динамо».

Минский клуб объявил об уходе голкипера.

30-летний вратарь в этом сезоне провел 7 матчей в составе минского «Динамо » и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,50.