Квартальнов про 3:1 с «Северсталью»: «Проблема – плохо начинаем игры. Тихомиров подтащил «Динамо», пропусти мы больше – было бы тяжело. Два периода нам в зачет, но надо в большинстве больше забивать»

Дмитрий Квартальнов после 3:1 с «Северсталью» остался недоволен большинством.

– Хороший второй период, третий играли по счету. И без нервотрепки его провели.

Надо хорошо начинать игры. Все-таки ушли в «минус один» на старте. Потом собрались. Могли и еще пропустить. Здорово, что все так сложилось. Ребята нашли силы и эмоции, победили.

– Что сказали в перерыве? Была другая игра. «Динамо» резко прибавило. Соперник даже брал тайм-аут.

– Проблема есть: плохо начинаем игры. Ребята сами все понимают. Понимали, что «Северсталь » – наш прямой конкурент. Пришла вся арена. Надо из себя достать силы, эмоции, начать играть, работать. Ребята собрались.

Здорово, что Андрей Тихомиров нас подтащил в первом периоде, не позволили сопернику забросить. Если бы пропустили больше, было бы тяжело. Два периода нам в зачет.

– Вельмакин пока не готов играть два матча подряд?

– Егор получит свой шанс сыграть. Все зависит от него. Приняли решение, что сегодня сыграет Андрей Тихомиров .

– Когда ждать выход Андрея Кареева?

– Не факт, что Андрей сыграет в ближайшей выездной серии.

– Хенкель, Шипачев не играли. Почему?

– Дали им отдохнуть.

– Когда вернется Стась?

– В ближайшую поездку поедет. Еще посмотрим на его состояние.

– Пока больше забрасывают белорусы. Сколько надо времени легионерам (кроме Анаса), чтобы раскрыться? Пока они мало забрасывают.

– У нас нет времени. Мы брали опытных ребят. У них что-то не получается. Но надо стараться. Они стараются. Уже есть давление. Но они опытные ребята. Сэм держит свою планку.

Про белорусов: для меня не сюрприз, что они работают, играют, забрасывают шайбы. Но большинство... Сегодня забили – 3:1, сразу легче стало. Мы вообще неплохо играем. Но надо в большинстве больше забивать.

– То есть вы больше оптимист? Забросили 5 на 4 – это хорошо. И не вспоминаете, что не забросили 5 на 3.

– Мы забили в большинстве. Там Виталик здорово сыграл. Часто бросок не можем довести. При 5 на 3 можно было сыграть за периметром и бросить по воротам, а не перебрасывать через тройку соперников, – сказал главный тренер минского «Динамо».