Квартальнов про 3:1 с «Северсталью»: «Проблема – плохо начинаем игры. Тихомиров подтащил «Динамо», пропусти мы больше – было бы тяжело. Два периода нам в зачет, но надо в большинстве больше забивать»
– Хороший второй период, третий играли по счету. И без нервотрепки его провели.
Надо хорошо начинать игры. Все-таки ушли в «минус один» на старте. Потом собрались. Могли и еще пропустить. Здорово, что все так сложилось. Ребята нашли силы и эмоции, победили.
– Что сказали в перерыве? Была другая игра. «Динамо» резко прибавило. Соперник даже брал тайм-аут.
– Проблема есть: плохо начинаем игры. Ребята сами все понимают. Понимали, что «Северсталь» – наш прямой конкурент. Пришла вся арена. Надо из себя достать силы, эмоции, начать играть, работать. Ребята собрались.
Здорово, что Андрей Тихомиров нас подтащил в первом периоде, не позволили сопернику забросить. Если бы пропустили больше, было бы тяжело. Два периода нам в зачет.
– Вельмакин пока не готов играть два матча подряд?
– Егор получит свой шанс сыграть. Все зависит от него. Приняли решение, что сегодня сыграет Андрей Тихомиров.
– Когда ждать выход Андрея Кареева?
– Не факт, что Андрей сыграет в ближайшей выездной серии.
– Хенкель, Шипачев не играли. Почему?
– Дали им отдохнуть.
– Когда вернется Стась?
– В ближайшую поездку поедет. Еще посмотрим на его состояние.
– Пока больше забрасывают белорусы. Сколько надо времени легионерам (кроме Анаса), чтобы раскрыться? Пока они мало забрасывают.
– У нас нет времени. Мы брали опытных ребят. У них что-то не получается. Но надо стараться. Они стараются. Уже есть давление. Но они опытные ребята. Сэм держит свою планку.
Про белорусов: для меня не сюрприз, что они работают, играют, забрасывают шайбы. Но большинство... Сегодня забили – 3:1, сразу легче стало. Мы вообще неплохо играем. Но надо в большинстве больше забивать.
– То есть вы больше оптимист? Забросили 5 на 4 – это хорошо. И не вспоминаете, что не забросили 5 на 3.
– Мы забили в большинстве. Там Виталик здорово сыграл. Часто бросок не можем довести. При 5 на 3 можно было сыграть за периметром и бросить по воротам, а не перебрасывать через тройку соперников, – сказал главный тренер минского «Динамо».
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