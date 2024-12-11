Минское «Динамо» поместило Кареева в список отказов
Минское «Динамо» поместило Андрея Кареева в список отказов.
В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в своей структуре.
30-летний вратарь Андрей Кареев в этом сезоне провел 7 матчей в составе минского «Динамо» и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,50.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт минского «Динамо»
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