Минское «Динамо» поместило Кареева в список отказов

Минское «Динамо» поместило Андрея Кареева в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в своей структуре.

30-летний вратарь Андрей Кареев в этом сезоне провел 7 матчей в составе минского «Динамо » и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,50.