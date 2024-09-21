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  • Квартальнов о 3:1 с «Северсталью»: «У «Динамо» непростой календарь с паузами, тяжело подходить к играм в тонусе. Шансов у нас было больше, поработаем над реализацией»
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Квартальнов о 3:1 с «Северсталью»: «У «Динамо» непростой календарь с паузами, тяжело подходить к играм в тонусе. Шансов у нас было больше, поработаем над реализацией»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Северсталью» (3:1).

– Оба вратаря сегодня держали команды в игре. Интересный матч. Немного переживали, что пять дней мы были без игровой практики, а у соперника скоростная команда, скорость нужно держать. Мы справились.

Мы указывали игрокам, что нужно искать счастья в бросках. Может, сегодня чуть-чуть не хватало мастерства, может, сказалось отсутствие игровой практики. Шансов у нас было побольше, поработаем, подумаем над реализацией.

Тяжело подходить к каждой игре в нужном тонусе, сейчас у нас непростой календарь с паузами. Тут много моментов, надо смотреть логистику, часовые пояса. 

– Почему у Кузнецова мало игрового времени?

– Он долго не играл, где-то в игру не вошел. Думаю, с ним все будет нормально. У нас некоторые ребята переболели, не стали ставить их в состав.

Тихомиров сыграл здорово, хотя ему было тяжеловато, первая игра. Но нужно оценивать по серии игр, петь дифирамбы не стоит раньше времени. Сегодня он точно дал нам шанс.

Здорово, что наш менеджмент взял еще одного игрока, учитывая, что Кареев получил травму. А кто из них первый или второй – выходи, играй, доказывай, – сказал главный тренер минского «Динамо».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСеверсталь
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoАндрей Кареев
календарь
logoАндрей Тихомиров
logoСергей Кузнецов 2002
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