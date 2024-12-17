Торторелла не видит Мичкова в роли центрфорварда: «Может, какой-то другой тренер рассмотрит это, но не я. «Филадельфии» нужно найти центра, который будет играть вместе с ним»
Главного тренера «Филадельфии» спросили, не рассматривает ли он возможность перевода 20-летнего россиянина на позицию центрального нападающего.
«Нет. Нам нужно найти центра, который будет играть вместе с ним. Сейчас это Морган Фрост. Были взлеты и падения.
Не уверен, что это правильная идея [поставить Мичкова в центр]. Он в любом случае скорее блуждающий форвард. Про него не скажешь, что он катается туда-сюда по своему флангу.
Что касается Фроста, то он не очень стабилен, чтобы можно было сказать, что он будет центром в звене с Мичковым. Но пока они продолжат играть вместе.
Может быть, какой-то другой тренер и рассмотрит идею с Матвеем в центре. Но не я», – сказал Торторелла.
Также тренер «Флайерс» выразил надежду на прогресс молодых центрфорвардов из системы «Флайерс» – в частности, Джетта Лучанко.
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