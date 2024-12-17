Торторелла не видит Мичкова в роли центрфорварда: «Может, какой-то другой тренер рассмотрит это, но не я. «Филадельфии» нужно найти центра, который будет играть вместе с ним»

Джон Торторелла заявил, что не собирается переводить Матвея Мичкова в центр.

Главного тренера «Филадельфии» спросили, не рассматривает ли он возможность перевода 20-летнего россиянина на позицию центрального нападающего.

«Нет. Нам нужно найти центра, который будет играть вместе с ним. Сейчас это Морган Фрост . Были взлеты и падения.

Не уверен, что это правильная идея [поставить Мичкова в центр]. Он в любом случае скорее блуждающий форвард. Про него не скажешь, что он катается туда-сюда по своему флангу.

Что касается Фроста, то он не очень стабилен, чтобы можно было сказать, что он будет центром в звене с Мичковым. Но пока они продолжат играть вместе.

Может быть, какой-то другой тренер и рассмотрит идею с Матвеем в центре. Но не я», – сказал Торторелла .

Также тренер «Флайерс» выразил надежду на прогресс молодых центрфорвардов из системы «Флайерс» – в частности, Джетта Лучанко.