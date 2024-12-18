Селебрини набрал 1+1 в матче против «Виннипега» и сократил отставание от Мичкова в гонке бомбардиров среди новичков до 5 очков. По голам он догнал Матвея – у обоих по 11

Макклин Селебрини сократил отставание в гонке бомбардиров среди новичков.

Форвард «Сан-Хосе » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:4).

Канадец в 7-й раз в сезоне набрал 2+ очка за матч и побил рекорд «Шаркс» для 18-летних игроков, обогнав Джеффа Фризена (6 игр).

На счету первого номера драфта НХЛ-2024 стало 22 (11+11) очка в 22 играх в сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 19:39.

Селебрини делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником Лэйном Хатсоном из «Монреаля » (22 очка в 31 игре, 1+21).

Отставание от лидера – форварда Матвея Мичкова из «Филадельфии» (27 очков в 29 играх, 11+16) – сократилось до 5 баллов.

При этом в гонке снайперов среди новичков Макклин уже догнал Матвея – они делят лидерство с 11 голами у каждого.