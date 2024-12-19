Мичков без очков в 3-м матче кряду: 4 броска за 19:12 с «Детройтом»
Матвей Мичков не отметился результативными действиями в 3-м матче подряд.
Сегодня в игре с «Детройтом» (4:6) форвард «Филадельфии» провел 19:12 (1:30 – в большинстве), нанеся 4 броска в створ ворот и применив 1 силовой прием, полезность – «минус 2».
В 30 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 27 (11+16) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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