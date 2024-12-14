Алексей Ковалев: «Мичков – своеобразный парень, его нужно заставлять что-то делать. Знарок бьет его кнутом, наверное»

Алексей Ковалев высказался о характере Матвея Мичкова.

20-летний нападающий проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков в 28 матчах регулярного чемпионата за «Филадельфию ».

В ноябре Мичков пропустил два матча по решению главного тренера Джона Тортореллы.

«Все знают, что Мичков – своеобразный парень. Его всегда нужно заставлять что-то делать. Олег Знарок тоже был поставлен туда для этого. Он, наверное, бьет его кнутом.

Не знаю, почему Матвея оставили в запасе на две игры, но теперь он приносит результат. А если ты даешь результат, никто тебе ничего не скажет», – сказал бывший форвард клубов НХЛ Алексей Ковалев .

Эллиотт Фридман: «Мичков будет спортивным королем Филадельфии, если продолжит в том же духе. Вы можете видеть, как он становится личностью»

Мичков летит за «Колдером»: в конкурентах только Селебрини, а в Цыплакова все еще не верят