НХЛ против проведения матчей с клубами КХЛ: «Сейчас лига не одобрит. События мирового масштаба могут привести к иному ответу в будущем»

Билл Дэйли исключил возможность проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ.

Ранее стало известно , что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив» (2:3). Они также посетят игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо» 19 декабря.

Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде» .

«Я не вижу никакой возможности проведения в обозримом будущем матча между клубом НХЛ или командой, в которой есть игроки НХЛ, и клубом КХЛ или любой российской национальной сборной.

Предложение о проведении такого матча сейчас не будет одобрено лигой. Очевидно, что события мирового масштаба – например, разрешение российско-украинского конфликта – в будущем могут привести к иному ответу», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Ротенберг о боссах «Монреаля»: «Обсудили судейство. В НХЛ ведут борьбу с зацепами, мелким фолом, «пиджаками». У нас Демидов с «Локомотивом» уходил «один в ноль», и не было удаления за зацепку»