Терещенко о матче СКА с «Монреалем»: «Ротенберг сможет организовать, думаю. Игр такого уровня у нас не было с 2010 года, это вызовет огромный ажиотаж»
Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив» (2:3). Они также посетят игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо» 19 декабря.
«Дай бог, чтобы получилось провести матч между СКА и «Монреалем». Роман Борисович Ротерберг, думаю, сможет организовать такой матч. Не просто так представители «Монреаля» приехали в нашу страну и не просто так Ротенберг общался с ними.
Такая игра вызовет огромный ажиотаж в России. Матчей такого уровня у нас давно не было, с 2010 года», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»
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