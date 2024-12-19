Сергей Коньков: «Россия после возвращения будет претендовать на победу и медали любого турнира. Но ошибки на КПК – очень тревожный симптом»

Сергей Коньков уверен, что Россия будет претендовать на победу в любом турнире.

– Обоснованы ли претензии обеих команд к судейству в матче Кубка Первого канала Россия – Беларусь?

– Вопрос судейства всегда очень сложен и многогранен. Гораздо актуальнее разговор о качестве игры, количестве и важности совершенных командами ошибок.

Если для сборной Беларуси такие ошибки простительны и допустимы, то для нашей команды, которая после возвращения на международную арену вновь будет претендовать на победу и медали любого турнира, это очень тревожный симптом.

Но нельзя забывать и о том, что в случае позитивных изменений нынешней ситуации, состав сборной России, а значит и уровень ее игроков будет совсем иным.

Если возвращаться к судейству, то негативный опыт хоккеистам тоже полезен. Ведь на международном уровне и в своих клубных карьерах они столкнуться с разными трактовками допуска и борьбы, к которым должны быть готовы, что в нашем хоккее происходило далеко не всегда.

– И все же, что вы думаете об эпизоде, в котором форвард СКА и сборной России Григорий Кузьмин получил серьезную травму – перелом носа со смещением?

– Я считаю, что арбитры не увидели этот эпизод с необходимого ракурса, поэтому не последовало никакого наказания.

Тем не менее это не отменяет того, что любой хоккеист, находящийся на льду, должен быть полностью сконцентрирован, контролируя свои движения и клюшку. Хочу пожелать Григорию Кузьмину скорейшего восстановления и возвращения на лед! Подводя итог выступлению нашей команды на турнире, отмечу, что все матчи прошли в упорной, интересной и напряженной борьбе, а также в атмосфере настоящего праздника для болельщиков, – сказал бывший нападающий ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и сборной России Коньков .

Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала