Мостовой о сборной мира на КПК: «Это лучше, чем игры с Кубой или Брунеем. Но с мотивацией были проблемы, приехали не играть, а подружить, посмеяться»

Александр Мостовой оценил выступление сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

Сборная легионеров Фонбет чемпионата КХЛ обыграла команду Казахстана (3:1), а также проиграла «России 25» (1:4) и Беларуси (1:6) и заняла 3-е место на турнире.

«Про возможности наших хоккеистов мы примерно все знаем. А вот того, что Казахстан и Белоруссия создадут такие проблемы, не ожидал. Как видите, все подтягиваются по уровню.

Конечно, в хоккее, как и в футболе, приятнее смотреть матчи против более статусных соперников – Швеции, Финляндии, Канады и так далее. Это лучше, чем игры с Кубой или Брунеем. А если еще из НХЛ приехали бы Кучеров, Панарин, Малкин, Овечкин, Капризов и так далее...

Сборная легионеров КХЛ ? Это показывает, что можно найти соперников лучше Брунея, говорю об этом последние пару лет. Посмотрел по составу – хорошая команда получилась. Другое дело, что с мотивацией были явно проблемы.

Приехали не играть, а подружить, посмеяться. С белорусами совсем смешно смотрелись, наши тоже победили без напряга. С другой стороны, у них у всех контракты, травму получить никто не хотел», – сказал бывший нападающий сборной России по футболу.