Кожевников подверг критике трансляции матчей КПК: «Та же самая рутина, скучные вопросы в перерывах и нелепый комментатор. Хоккей сборной – это не занудство, а праздник для домохозяек»

Александр Кожевников подверг критике трансляции матчей Кубка Первого канала.

– Александр Викторович, главное событие недели?

– Ну конечно турнир в Санкт-Петербурге. В мире – мутные времена, тем приятнее увидеть сборную России на Первом канале, с великолепной картинкой и 65 тысячами зрителей на трибунах.

Интересно будет узнать, каким был телерейтинг, например, матча «Россия 25» – сборная мира. Думаю, высоким. Во всяком случае мне по этой игре задавали вопросы знакомые, которые в этом сезоне еще не интересовались хоккеем. Этому не удивлен, Россия – такая страна, у которой всегда было и всегда будет особое отношение к сборной.

– А чему удивлены?

– Первый канал порадовал, что наконец-то вспомнил о хоккее. Но удивили сами трансляции – их словно бы скопировали со специализированного хоккейного ТВ. Та же самая рутина, те же самые скучные вопросы в перерывах. Ну и нелепо выглядел комментатор: когда в матче с белорусами сломали нос Кузьмину, он агрессивно требовал не симулировать.

Телевизионные ребята, соберитесь! Хоккей с участием сборной страны на Первом канале – это не занудство, не голы-очки-секунды, а праздник, причем не для хоккейных специалистов, а для рядовых болельщиков, для домохозяек. Странно, что этих элементарных вещей на «первой кнопке» не поняли, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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