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  • Терещенко о КПК-2024: «Он не сравнится с международными соревнованиями. Уровень сборных Швеции, Финляндии, Чехии повыше, чем у белорусов и казахов»
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Терещенко о КПК-2024: «Он не сравнится с международными соревнованиями. Уровень сборных Швеции, Финляндии, Чехии повыше, чем у белорусов и казахов»

Алексей Терещенко сравнил Кубок Первого канала с другими международными турнирами.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир в Санкт-Петербурге, в котором также участвовали команды Беларуси, Казахстана и сборная мира КХЛ. 

«Нынешний Кубок Первого канала не сравнится с международными соревнованиями. Раньше, лет 10-15 назад, на этот турнир приезжали все сильнейшие российские хоккеисты.

В нашу национальную команду тренеры собирали всех лучших с прицелом, кто будет играть на чемпионате мира.

Да и уровень сборных Швеции, Финляндии, Чехии повыше, чем у белорусов и казахов при всем уважении к ним», – сказал трехкратный чемпион мира. 

Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКубок Первого канала
logoСборная Финляндии по хоккею
сборная России U25
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoЕвротур
logoЧМ по хоккею
logoАлексей Терещенко
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Швеции по хоккею
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