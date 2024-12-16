Терещенко о КПК-2024: «Он не сравнится с международными соревнованиями. Уровень сборных Швеции, Финляндии, Чехии повыше, чем у белорусов и казахов»

Алексей Терещенко сравнил Кубок Первого канала с другими международными турнирами.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир в Санкт-Петербурге, в котором также участвовали команды Беларуси , Казахстана и сборная мира КХЛ.

«Нынешний Кубок Первого канала не сравнится с международными соревнованиями. Раньше, лет 10-15 назад, на этот турнир приезжали все сильнейшие российские хоккеисты.

В нашу национальную команду тренеры собирали всех лучших с прицелом, кто будет играть на чемпионате мира.

Да и уровень сборных Швеции , Финляндии , Чехии повыше, чем у белорусов и казахов при всем уважении к ним», – сказал трехкратный чемпион мира.

Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала