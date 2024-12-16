Борис Майоров: «Без россиян все соревнования ущербны. В России много миллионов людей, переживающих за международный спорт»
Кубок Первого канала проходил с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие сборные Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ и «Россия 25». Команда Романа Ротенберга одержала три победы и выиграла турнир.
«Не мы отказывались от международных календарей на уровне федераций, а нас исключили из-за политических причин.
Поэтому, думаю, что у людей, которые руководят в международных федерациях, какая-то искра есть, что без участия россиян во всех видах спорта, в частности, в хоккее, все это – ущербные соревнования.
Потому что в России живет очень много миллионов людей, которые переживают за международный спорт», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Майоров о национальном спорте: «СМИ задвигают хоккей на второй план. В газете 5 страниц про футбол, одна – про хоккей, и то половина – про НХЛ, которая неинтересна»
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