Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й
Капитан «Эдмонтона» занял первое место в предсезонном опросе 15 экспертов официального сайта НХЛ.
Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз самому ценному игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Макдэвид получил 62 балла при 9 первых местах. Второе место занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 54 балла, 3 первых места), третье место разделили Остон Мэттьюс из «Торонто» (23, 1 первое место) и Никита Кучеров из «Тампы» (23, 1 первое место).
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 62 балла (9 первых мест).
Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 54 (3).
Остон Мэттьюс, «Торонто» – 23 (1).
Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» – 23 (1).
Джек Айкел, «Вегас» – 15 (1).
Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»– 11.
Митч Марнер, «Вегас» – 10.
Кирилл Капризов, «Миннесота» – 8.
Давид Пастрняк, «Бостон» – 4.
Микко Рантанен, «Даллас» – 4.
Себастьян Ахо, «Каролина» – 3.
Александр Овечкин, «Вашингтон» – 2.
Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 2.
Сидни Кросби, «Питтсбург» – 1.
Ник Сузуки, «Монреаль» – 1.
Клейтон Келлер, «Юта» – 1.
Кэйл Маккар, «Колорадо» – 1.