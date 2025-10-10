  • Спортс
  Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й
Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й

Коннор Макдэвид считается фаворитом «Харт Трофи» по версии авторов сайта НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» занял первое место в предсезонном опросе 15 экспертов официального сайта НХЛ.

Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз самому ценному игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Макдэвид получил 62 балла при 9 первых местах. Второе место занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 54 балла, 3 первых места), третье место разделили Остон Мэттьюс из «Торонто» (23, 1 первое место) и Никита Кучеров из «Тампы» (23, 1 первое место).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 62 балла (9 первых мест). 

Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 54 (3).

Остон Мэттьюс, «Торонто» – 23 (1).

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» – 23 (1).

Джек Айкел, «Вегас» – 15 (1).

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»– 11.

Митч Марнер, «Вегас» – 10.

Кирилл Капризов, «Миннесота» – 8.

Давид Пастрняк, «Бостон» – 4.

Микко Рантанен, «Даллас» – 4.

Себастьян Ахо, «Каролина» – 3.

Александр Овечкин, «Вашингтон» – 2.

Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 2.

Сидни Кросби, «Питтсбург» – 1.

Ник Сузуки, «Монреаль» – 1.

Клейтон Келлер, «Юта» – 1.

Кэйл Маккар, «Колорадо» – 1.

Источник: официальный сайт НХЛ
