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Тарасова про опрос о национальном виде спорта: «Футбол приносит болельщикам лишь страдания, а хоккей – победы. Все по делу»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что хоккей назвали национальным видом спорта.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«Футбол не назвали национальным видом спорта? Не удивляет. Все по делу.

Футбол приносит нашим болельщикам лишь страдания, а хоккей – победы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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