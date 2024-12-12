Тарасова про опрос о национальном виде спорта: «Футбол приносит болельщикам лишь страдания, а хоккей – победы. Все по делу»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что хоккей назвали национальным видом спорта.
Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.
«Футбол не назвали национальным видом спорта? Не удивляет. Все по делу.
Футбол приносит нашим болельщикам лишь страдания, а хоккей – победы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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